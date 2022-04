Android: ancora app e giochi gratis ma solo per due giorni sul Play Store, ne sono 28

La concorrenza non potrà mai avvicinare un mondo come quello di Google, soprattutto per quanto riguarda la telefonia mobile. Esatto, ci riferiamo proprio ad Android, sistema operativo mobile che ormai conta oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo grazie alla sua grande versatilità.

Questa volta c’è una grande offerta che fa parte del marketplace di Google, ovvero del Play Store. Ci sono titoli a pagamento tra giochi ed applicazioni molto blasonati che potranno essere scaricati in maniera gratuita solo per qualche giorno. Per le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo poi il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare subito.

Android: gli utenti possono scaricare gratuitamente tutti questi contenuti