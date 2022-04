La serie Motorola Black Shark ha rinnovato la sua gamma presentando, in un colpo solo, ben tre nuovi smartphone: Black Shark 5, Black Shark 5 RS e Black Shark 5 Pro.

I tre nuovi dispositivi di casa Black Shark presentano alcuni punti in comune e altri che li contraddistinguono. Scopriamo insieme le caratteristiche dei nuovi dispositivi.

Motorola Black Shark 5: ecco tutte le caratteristiche tecniche

La prima cosa che hanno in comune questi tre nuovi dispositivi è sicuramente lo schermo, un display AMOLED in grado di offrire un refresh rate massimo da ben 144 Hz. La prima differenza invece sta nel processore, tutti e tre gli smartphone hanno un chip Qualcomm ma il modello cambia in base al dispositivo scelto garantendo una sostanziale differenziazione della gamma.

Per il modello “base” c’è il Qualcomm Snapdragon 870, garanzia di ottime prestazioni ma non certo paragonabile ai chipset più potenti sul mercato. Il SoC è abbinato a 8/12 GB di RAM e a 128/256 GB di storage. Passiamo al Black Shark 5 RS. Lo smartphone può contare sullo Snapdragon 888/888 Plus supportato da 8/12 GB di RAM e da 256 GB di storage. A completare l’offerta c’è il vero top di gamma, il Black Shark 5 Pro, che può contare sullo Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 8/12/16 GB di RAM e da 512 GB di storage.

Per tutti e tre gli smartphone Black Shark c’è un sofisticato sistema di raffreddamento con camera di vapore. Per il Pro, inoltre, viene introdotto un nuovo sistema di raffreddamento con doppia camera di vapore. Stando al risultato del test AnTuTu ufficializzato dall’azienda, il sistema funziona alla grande. La nuova gamma Black Shark 5 sarà in vendita in Cina a partire da domani 2 aprile a partire da 400 euro per la versione base fino ad arrivare a 775 euro per la versione Pro con uno spazio di archiviazione 16/512 GB.