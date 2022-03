Caro benzina: ciò che non dicono sugli aumenti dell'ultimo periodo

Che siamo nel bel mezzo di una crisi senza precedenti, non c’è bisogno di dirlo. Ciò che però fino ad oggi non abbiamo calcolato, è il totale dei soldi spesi per via del caro benzina e dell’aumento dei carburanti in generale. A questo ci hanno pensato l’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit e il centro ricerca di Alma Laboris Business School, grazie ad uno studio approfondito.

Caro benzina: la verità secondo gli esperti

Insomma, quanto stanno spendendo in carburanti gli italiani negli ultimi 6 mesi? Volgendo lo sguardo alle nostre spalle, vediamo il prezzo medio del gasolio in self service sopra quota 1,8 euro/litro. Mentre la benzina in modalità servito è salita di nuovo sopra quota 2 euro/litro presso gli impianti dei marchi maggiori. Il Brent ha chiuso la settimana sui 117 dollari. Anche IP ha aumentato di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di 4 quelli del gasolio. Tamoil invece è tornata a 6 e 8 cent/litro.