Il noto produttore Doogee ha da poco avviato i pre-ordini del suo nuovo smartphone corazzato. Il nuovo Doogee S98, in particolare, è preordinabile dal 28 marzo 2022sia sullo store online Aliexpress sia sullo store ufficiale dell’azienda con notevoli sconti.

Doogee avvia i preordini del nuovo rugged phone Doogee S98

Dal 28 marzo 2022 è finalmente possibile preordinare il nuovo rugged phone dell’azienda. Doogee S98 sarà disponibile sia sullo store Aliexpress (a questo link) sia sullo store Doogee, mentre le consegne sono previste per il mese di aprile 2022.

Sul noto store online di Aliexpress lo smartphone corazzato di Doogee sarà offerto con un super sconto ad un prezzo di soli 239$. Tuttavia, dal 1 aprile il prezzo dovrebbe tornare a quello di listino di 339$. Per i primi 1000 ordini dello smartphone saranno comunque disponibili svariati coupon.

Vi ricordiamo che il nuovo Doogee S98 può vantare delle ottime caratteristiche e feature. Spicca in primis la presenza di un secondo display circolare posto sul retro dello smartphone. Il sistema operativo è poi l’ultima release Android 12 e sono già pre-installate le applicazioni ufficiali di casa Google. Vi riassumiamo qui di seguito le sue peculiarità.

● fotocamera posteriore principale da 64 MP

● fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP

● tagli di memoria da 8GB + 256GB espandibili fino a 512GB tramite scheda micro SD

● display frontale da 6.3” in risoluzione FHD+ con notch waterdrop e vetro Corning Gorilla Glass

● sensore biometrico laterale per lo sblocco del device

● supporto alla ricarica rapida da 33W e ricarica wireless da 15W

● tasto fisico laterale personalizzabile

● chip NFC per i pagamenti contacless