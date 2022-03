Il settore gaming è sempre più importante per Microsoft come dimostra la crescita della divisione Xbox nel corso degli anni. Tuttavia, l’azienda di Redmond sta già pensando al futuro del settore che potrebbe andare ben oltre il concetto di fisicità.

Secondo Microsoft, la sfida si sposterà nel cloud gaming e quindi sono già in fase di sviluppo alcune soluzioni per farsi trovare pronti. Come emerso dalle recenti indiscrezioni, all’interno di Xbox Game Studios Publishing è presente una sezione completamente dedicata al cloud gaming.

L’obiettivo è quello di contattare sviluppatori cloud-native e iniziare a collaborare su nuovi progetti e a contattarli. La conferma arriva direttamente da Kim Swift di XGS Publishing, la quale ha iniziato a lavorare sul cloud gaming da giugno 2021.

Xbox vuole superare il concetto di giochi che tutti abbiamo e sviluppare il cloud gaming offrendo soluzioni all’avanguardia agli sviluppatori

Durante un’intervista, Swift ha dichiarato: “Siamo un publisher first-party e stiamo cercando attivamente developer con cui creare i primi giochi cloud dei loro sogno“. Il direttore della divisione Xbox Game Studios Publishing ha aggiunto che la ricerca di collaboratori è aperta a tutti coloro che siano appassionati di cloud gaming e di nuove tecnologie.

Solo in questo modo sarà possibile esplorare il potenziale dei giochi cloud-native. Infatti, i titoli di nuova generazione dovranno avere un alto livello di coinvolgimento, ampio appeal e portata. Bisognerà anche toccare tematiche importante come la diversità, l’inclusione e l’accessibilità.

Microsoft e Xbox metteranno a disposizione la piattaforma xCloud per sviluppare i giochi. Inoltre sarà fornita assistenza continua, supporto all’integrazione, cloudware API e tutto ciò che sia necessario al corretto lavoro di sviluppo.