Gli utenti Microsoft abbonati a Xbox Game Pass sono abituati a poter giocare ad un catalogo sterminati di titoli, tutti disponibili in maniera gratuita. L’abbonamento al servizio infatti permette di scegliere liberamente tra giochi datati ma anche estremamente recenti.

Tuttavia, sembra che il catalogo potrebbe presto arricchirsi con il debutto del nuovo Resident Evil Village. Il titolo è relativamente recente, essendo arrivato sul mercato nel corso del 2021, e ha subito fatto breccia nel cuore degli appassionati.

Secondo le indiscrezioni scoperte dal sito polacco XGP, il titolo Capcom arriverà sicuramente su Xbox Game Pass. Infatti, la pagina dedicata a Resident Evil Village si è aggiornata riportando una dicitura che lascia ben poche interpretazioni.

Xbox Game Pass potrebbe arricchirsi di un nuovo titolo AAA grazie al debutto sulla piattaforma dell’acclamato Resident Evil Village

Sotto la sezione dedicata alla possibilità di acquistare il gioco è stata aggiunta la nota “Incluso con Game Pass”. Questa parte poi è stata immediatamente rimossa, non prima però che la notizia si diffondesse.

Al momento, purtroppo, Microsoft non ha confermato ne smentito che Resident Evil Village sarà il prossimo titolo a debuttare su Xbox Game Pass. Per quanto ne sappiamo al momento, potrebbe trattarsi di una anticipazione voluta oppure di un errore nell’aggiornamento del database. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire se il titolo arriverà o meno.

Ricordiamo che Resident Evil Village è a tutti gli effetti un titolo AAA che può vantare un punteggio di 84 su 100 sulla piattaforma Metacritic. I giocatori hanno particolarmente apprezzato le atmosfere inquietanti e il gameplay che non permette mai di rilassarsi durante l’esplorazione della mappa. Inoltre, il personaggio di Lady Dimitrescu ha un fascino inquietante che ha catturato l’attenzione di tutti già dai primi trailer pubblicati.