Nel tentativo di rendere più facile per i suoi utenti l’acquisto di articoli online, PayPal ha lanciato una nuova offerta che consente di dilazionare un prodotto a rate nel breve termine.

Come suggerisce il nome, il servizio consente agli utenti di pagare dei prodotti in 3 comode rate.

Paga in 3 consente a commercianti e partner di essere pagati in anticipo per qualsiasi merce venduta fornendo ai clienti una nuova opzione “acquista ora, paga dopo“. Il servizio è incluso anche tra le opzioni di pagamento dei negozi online, e non sarà richiesto loro di pagare commissioni aggiuntive per abilitare questa soluzione per i propri clienti.

I clienti che decidono di effettuare un acquisto utilizzando il nuovo servizio non dovranno pagare commissioni o interessi e anche effettuare pagamenti è semplice grazie ai rimborsi automatici.

Novità anche sull’app IO

“Nel difficile contesto economico e di vendita al dettaglio di oggi, i commercianti sono alla ricerca di modi affidabili per aumentare il valore medio degli ordini e la conversione, senza sostenere costi aggiuntivi. Allo stesso tempo, i consumatori sono alla ricerca di metodi di pagamento più flessibili e responsabili, soprattutto online.”

“Con Pay 3, stiamo creando un modo che consente ai consumatori di fare acquisti in sicurezza e semplcità, fornendo al contempo ai commercianti uno strumento che aiuta ad incrementare le vendite, la fidelizzazione e la scelta dei clienti.”

Tra le tante novità, grazie alla collaborazione con l’app IO, tramite questa soluzione si potranno pagare anche multe, tasse, la previdenza sociale, rientra in questa categoria anche il pagamento dei bolli auto. Per abilitare questa funzione basta utilizzare il servizio online di PagoPa, tramite web, e selezionare come metodo di pagamento Paypal scegliendo l’opzione paga in 3 rate.