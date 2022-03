Dopo aver introdotto i Mi Piace alle Stories, Instagram continua a proporre novità interessanti a tutti i suoi iscritti. A breve sarà infatti introdotta una funzionalità che mira ad offrire un nuovo modo di interagire.

Pur non trattandosi ancora di una notizia certa, le ultime voci ritengono più che probabile l’arrivo dei messaggi audio come nuova modalità di risposta alle Instagram Stories. Le ultime voci offrono alcune informazioni interessanti sulla novità pensata dal colosso!

Instagram pensa ai messaggi vocali per rispondere alle Storie!

A rivelare il possibile arrivo della nuova funzionalità è un nome decisamente rilevante e noto per l’affidabilità delle sue anticipazioni: Alessandro Paluzzi. Secondo la fonte, la piattaforma si trova attualmente a lavoro sull’introduzione di una nuova modalità di risposta alle Storie.

Prossimamente, dunque, accanto alla possibilità di inviare un messaggio o rispondere alle storie tramite le reazioni prestabilite, si avrà modo di registrare un messaggio vocale. Il tipico microfono, logo delle note audio, sarà posizionato in basso, accanto alla voce dedicata all’invio di GIF.

Ogni utente potrà così rispondere alle Storie visualizzate tramite la modalità che ritiene più adeguata, senza dover necessariamente accedere ai Direct per procedere con l’invio di una nota vocale.

L’aggiornamento potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane ma il colosso non si ha ancora fornito alcuna informazione. Come solita procedere, la piattaforma potrebbe inizialmente proporre la funzionalità a una cerchia ristretta di utenti per poi estenderne l’utilizzo a tutti i suoi iscritti. L’attesa potrà confermare o smentire quanto emerso fino a questo momento!