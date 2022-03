Gli amanti del mondo Android avranno un nuovo smartphone tra cui scegliere e non ha nulla a che fare con Samsung, il suo nome è Nothing 1!

Nothing 1: progettato da Ex ingegnere One Plus!

Samsung ha appena lanciato la sua nuova gamma di punta ‘S22’ e i dispositivi della serie A più economici e di fascia media, ma la società coreana potrebbe dover fare attenzione a ciò che approderà sul mercato Android.

Una nuova azienda sta per rivelare il suo primo smartphone in assoluto, parliamo proprio di Nothing!

Nothing è una nuova azienda tecnologica, creata dall’imprenditore tecnologico Carl Pei. Per coloro che non hanno familiarità con questo nome, Pei è stato uno dei cervelli che lavora dietro il famoso marchio OnePlus che produce alcuni dei telefoni più popolari del pianeta. Pei si è separato da OnePlus nel 2020 e da allora è stato impegnato a creare il suo nuovo marchio Nothing.

L’azienda ha già presentato i suoi auricolari wireless Ear 1 da £ 99 e ora sembra che sia pronto per lanciare il suo primo smartphone.

In un post pubblicato su Twitter, Pei ha dichiarato: “Ecco fatto. Ora è ufficiale. Quest’estate lanceremo il nostro primo smartphone in assoluto: il telefono (1). Anche se sarà diverso da qualsiasi cosa tu abbia visto sino ad ora, e io sono super entusiasta, questo è solo l’inizio della storia di Nothing”.

I dettagli sul nuovo dispositivo rimangono piuttosto scarsi in questo momento, anche se sappiamo che sarà alimentato da un veloce processore Qualcomm e utilizzerà una versione del sistema operativo Android di Google chiamata Nothing OS.

L’azienda promette anche che il suo sistema operativo racchiuderà le migliori funzionalità di Android stock, incentrato all’essenziale. Sarà progettato per offrire un’esperienza veloce e fluida con l’hardware che si integra perfettamente con il software attraverso font, colori, elementi grafici e suoni personalizzati.

Dovremo aspettare e vedere come appare e come si comporta, ma sicuramente potrebbe offrire l’esperienza semplice che molti utenti desiderano.

Altre notizie sul telefono Nothing 1 sono attese nei prossimi mesi. Se stai pensando di di cambiare Smartphone quest’anno, sicuramente questo è uno a cui prestare attenzione.