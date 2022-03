Instagram ha rivelato lunedì che sta sviluppando un nuovo strumento che renderebbe più facile per gli utenti identificare e supportare le cause sociali direttamente attraverso gli hashtag. Quando cerchi hashtag specifici affiliati a vari movimenti sociali, ora avrai la possibilità di supportarli tramite opzioni aggiuntive.

Quando arrivi a un sito Web di hashtag, fai clic su “Supporto” per saperne di più sul movimento. C’è anche un pulsante “Spread the Word” che ti consente di inviare in DM la pagina hashtag ai tuoi amici. Secondo l’azienda, la nuova funzionalità renderà anche più facile generare consapevolezza per queste cause includendo un pulsante “Crea una raccolta fondi” che può essere utilizzato per iniziare a raccogliere fondi per una causa.

Instagram vuole supportare i giusti movimenti sociali

“Oggi stiamo iniziando a testare una nuova funzionalità su Instagram che aiuta le persone a trovare e supportare i movimenti sociali”, ha annunciato l’azienda in un post sul blog. “Su Instagram, gli hashtag sono stati a lungo un luogo in cui le persone scoprono nuove cause da supportare e ora quando cerchi hashtag specifici collegati a vari movimenti, avrai la possibilità di supportarli”. Le persone usano spesso Instagram per far sentire la propria voce, aumentare la consapevolezza dei problemi e riunire le comunità. Sono ansiosi di supportare le cause che vedono su Instagram e sono continuamente alla ricerca di nuovi modi per essere coinvolti: questi aggiornamenti renderanno loro più facile farlo”.

La nuova funzione viene implementata su alcuni hashtag associati ai principali movimenti su Instagram, come #BlackLivesMatter, #womensrights e #climatecrisis. Instagram afferma di aver collaborato con diverse organizzazioni, tra cui NAACP, GLAAD, AAJC, Hispanic Heritage Foundation e Illuminative, prima di pubblicare l’elenco iniziale di hashtag. Instagram intende continuare a lavorare con i gruppi per migliorare la funzione.