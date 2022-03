OnePlus 10R sarà uno dei prossimi smartphone che presenterà l’azienda cinese. Successore di OnePlus 9R, questo device sarà alimentato da un processore di casa MediaTek. Nello specifico, si tratterà del SoC MediaTek Dimensity 8100. A confermarlo in queste ore è stato dal not9 sito web 91mobiles. Oltre a questo, è molto probabile che questo device sarà un re-branded di Realme GT Neo 3.

OnePlus 10R: in arrivo il re-branded di Realme GT Neo 3 con a bordo un processore MediaTek

Verso maggio il noto produttore OnePlus annuncerà in veste ufficiale un nuovo membro della famiglia 10. Si tratta del prossimo OnePlus 10R e, come già accennato, sembra che sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8100, anche se rumors precedenti avevano invece suggerito la presenza del SoC MediaTek Dimensity 9000.

Secondo le ultime indiscrezioni, questo device sarà sostanzialmente un re-branded di Realme GT Neo 3. Se sarà effettivamente così, possiamo quindi aspettarci più o meno le stesse caratteristiche tecniche. Non dovrebbe quindi mancare un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con un foro per la fotocamera anteriore (anche se non sappiamo se sarà collocato al centro del display o lateralmente) e tre fotocamere posteriori con un sensore fotografico principale da 50 MP. Vi riassumiamo qui di seguito il resto delle presunte specifiche.