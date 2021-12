Nella giornata odierna Realme presenterà ufficialmente il suo nuovo top di gamma, il Realme GT 2 Pro. Nonostante questo, sembra che il noto produttore cinese si stia già attrezzando per presentare ufficialmente un nuovo device, ovvero Realme GT Neo 3.

Realme presenterà anche il nuovo Realme GT Neo 3: ecco le prime indiscrezioni

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete le primissime indiscrezioni di un nuovo smartphone a marchio Realme. Come già accennato, si tratta del prossimo Realme GT Neo 3 e il leaker Digital Chat Station ha da poco rivelato quale processore potrebbe esserci a bordo.

Nello specifico, sembra che il nuovo smartphone a marchio Realme sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 8000. Il fratello Realme GT 2 Pro annunciato oggi, invece, ha come processore il SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Il produttore MediaTek non ha ancora annunciato questo SoC. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere superiore dal punto di vista prestazionale al SoC MediaTek Dimensity 1200 (che alimentava lo scorso Realme GT Neo).

Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori informazioni di rilievo. Vi ricordiamo che l’attuale Realme GT Neo 2 vanta comunque già un’ottima scheda tecnica. Spicca in primis un ampio display con un refresh rate da ben 120Hz e con una luminosità di picco di ben 1600 nits ma non solo. Sotto al cofano troviamo poi il processore Snapdragon 870 5G di casa Qualcomm ed è presente una batteria molto capiente da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida di Realme da ben 65W.

Vi ricordiamo che abbiamo avuto modo di testare questo device. Vi lasciamo qui in basso la nostra video recensione.