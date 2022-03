Oro: volete vendere i vecchi gioielli? Approfittatene ora perché vale moltissimo!

Dopo anni e anni la vostra relazione si è conclusa e non volete più saperne niente? Innanzitutto sbarazzatevi di tutto ciò che riguarda i vecchi ricordi (compresi abiti, gioielli e quant’altro). A parer nostro, consigliamo di iniziare dalla vendita dell’oro. Questo nel mese di marzo ha raggiunto un valore inimmaginabile e con il guadagno ricavato la sofferenza della rottura svanirà in un batter d’occhio, fidatevi di noi.

Oro: fate attenzione ai prezzi dei Compro Oro

È giusto vendere, ma fate attenzione. Come spiega David Campomaggiore, CEO di OroEtic (catena di compro conosciuta per il suo impegno a tutela dei consumatori): “L’oro durante un periodo di crisi, pandemia o guerra, sale perché i grandi investitori che lavorano nel mondo finanziario, cercano di mettere al sicuro i propri investimenti proprio attraverso questo materiale. Un metallo che è riuscito a imporsi come ‘il bene superiore’, più forte di qualsiasi altra moneta sulla faccia della Terra. Ogni Nazione del mondo, infatti, possiede delle riserve auree nelle proprie banche. Questo significa che in caso di estremo bisogno, può essere scambiato con facilità per scongiurare una crisi economica o altro”.

Già negli ultimi 20 anni il prezzo del metallo giallo è salito del +544% e solo negli ultimi 2 anni il suo valore è salito del +71%. “Non è un caso che, in queste ore ci sia una corsa ai Compro oro da parte di moltissime persone per vendere tutto l’oro messo da parte e approfittare di questa incredibile quotazione che difficilmente rivedremo a breve. Ma bisogna essere molto prudenti, le fregature sono sempre dietro l’angolo”.

L’esperto consiglia: “Oggi siamo nell’era di internet e una cosa molto utile che si può fare è vedere se altri clienti hanno usufruito del servizio di un determinato negozio e se hanno lasciato testimonianze positive. Se nessuno ha mai voluto spendere due parole per un negoziante, qualcosa non va. Insomma, funziona un po’ come le recensioni dei prodotti su Amazon. Inoltre, bisogna diffidare della pubblicità ingannevoli, con quotazioni astronomiche che servono per attirare i clienti nel negozio. Un altro consiglio è controllare che il negozio sia iscritto all’Oam, un registro nazionale in cui tutti gli operatori compro oro devono essere inseriti. Purtroppo, ci sono ancora più di 600 Compro Oro che operano in modo illegale”.