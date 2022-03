Intesa Sanpaolo: la truffa svuota il conto degli utenti, evitarla è impossibile

Il buon nome di una banca molto famosa in Italia come Intesa Sanpaolo, viene messo in discussione questa volta da una truffa. Tanti utenti hanno pensato che il tutto sia capitato per mancanza dell’istituto bancario, ma in realtà è tutto da attribuire all’ingenuità, chiaramente in buona fede, di coloro che sono clienti.

In basso trovate il messaggio del quale non dovete assolutamente fidarmi una volta incontrato nella vostra e-mail.

Intesa Sanpaolo: ecco cosa cambia con l’arrivo della nuova truffa, il messaggio è questo qui

Anche questa volta gli utenti avranno a che fare con un messaggio molto ambiguo che sembrerà arrivare dalla loro banca di appartenenza. In realtà non è così, visto che si tratta solo di un’idea da parte dei truffatori per accedere ai conti correnti.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :