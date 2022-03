Intesa Sanpaolo: minacce agli utenti, conti chiusi e svuotati con un messaggio

Intesa Sanpaolo potrebbe attraversare uno dei periodi più oscuri per quanto riguarda la lotta contro le truffe. Il colosso del mondo delle banche italiani e infatti diventato uno dei più bersagliati in assoluto per quanto riguarda i classici tentativi di phishing.

Sono molte infatti in questi giorni le lamentele da parte del pubblico che avrebbe ricevuto un messaggio tramite e-mail davvero clamoroso. Un blocco del conto improvviso avrebbe modificato le funzionalità dell’applicazione, ma in realtà non c’è nulla di vero. L’obiettivo è solo quello di far caricare le persone su un link alla fine della pagina, il quale riuscirà ad ottenere i dati personali dei clienti Intesa.

Intesa Sanpaolo: questo è il messaggio a cui non dovete dare assolutamente retta

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :