CoopVoce apre al lancio delle offerte: in regalo promo da 100GB solo oggi

Tutti i gestori riescono a mettere i propri utenti in condizione di vantaggio quando offrono una promozione telefonica. Ricordiamo infatti che ormai è difficile trovare svantaggi all’interno delle tariffe telefoniche e delle offerte che vengono lanciate periodicamente.

Proprio per questo motivo anche i cosiddetti gestori virtuali sono riusciti a prendere terreno, visto che le loro offerte sono diventate molto più appetibili rispetto al passato. CoopVoce è uno dei migliori provider in assoluto secondo questi criteri, il quale mette a disposizione tre offerte. La linea Evolution vista diversi mesi fa è ancora disponibile con soluzioni eccezionali e ancor di più per i prezzi molto vantaggiosi soprattutto perché durano per sempre.

CoopVoce: queste sono le offerte Evolution tanto acclamate dalla critica

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS