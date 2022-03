Android: 26 app e giochi a pagamento in regalo gratis sul Play Store solo ai primi 100

Questa volta sarà molto semplice voler bene al robottino verde che sta monopolizzando il mercato della telefonia mobile da anni. Stiamo parlando di Android, sistema operativo di Google che con tutte le sue peculiarità riesce ad entrare nel cuore di chiunque in poco tempo.

Il robottino verde è diventato famoso grazie a tutti i suoi aspetti più interessanti, come ad esempio la versatilità. Questa volta all’interno del Play Store ci saranno giochi ed applicazioni a pagamento totalmente gratis ma solo per un tempo limite.

Per avere anche le migliori offerte ogni giorno direttamente sul vostro smartphone per quanto riguarda Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: gli utenti possono avere gratis tutti questi titoli a pagamento