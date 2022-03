Nelle ultime ore moltissimi utenti con Samsung Galaxy A52S hanno riscontrato parecchi problemi allo smartphone in seguito all’aggiornamento ad Android 12, nonostante inizialmente fossero stati contenti.

Sono diverse le segnalazioni di problemi su Galaxy A52s con Android 12 e la One UI 4.0. I problemi segnalati riguardano glitch grafici al launcher, animazioni lente, problemi con le notifiche audio e molti altri. Scopriamo i dettagli.

Samsung Galaxy A52S ha problemi con Android 12

Le prime segnalazioni sono online da gennaio e dopo questi due mesi sembra che Samsung non abbia ancora rilasciato un fix, o quanto meno un commento ufficiale in merito. Galaxy A52s non ha ricevuto le patch di febbraio, questo lascia intendere che magari Samsung si sta prendendo più tempo per rilasciare un aggiornamento di sicurezza che includa anche la risoluzione dei vari problemi citati.

Come anticipato precedentemente, i problemi più ricorrenti riguardano glitch grafici al launcher, animazioni lente, problemi con le notifiche audio, animazione grafica di ricarica molto lenta, gestione della luminosità automatica problematica. Per il momento non esiste una soluzione temporanea (come spegnere il dispositivo), di conseguenza non possiamo fare altro che attendere un nuovo aggiornamento da parte del colosso sud coreano.

Vi ricordo che Samsung Galaxy A52 S ha ricevuto Android 12 è arrivato nel mese di gennaio, proprio quando sono iniziati a comparire alcuni messaggi online che riguardavano problemi con lo smartphone. Sicuramente vi terremo aggiornati sulla questione.