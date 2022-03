cancellate-subito-questa-app-nasconde-un-trojan-Android

Purtroppo continuano a diffondersi sul Google Play Store app poco raccomandabili e che celano in realtà pericoli concreti per gli utenti. In particolare, è stata da poco individuata un’app che nasconde un trojan Android. Se installato sullo smartphone, questo virus può provocare seri problemi e può rubare credenziali e password. L’app incriminata che è stata individuata si chiama Craftsart Cartoon Photo Tools.

Nuovo trojan Android si insidia nel Google Play Store: cancellate subito questa applicazione!

Una nuova minaccia si sta aggirando sul Google Play Store. Si tratta di Facestealer, un trojan Android che si sta nascondendo all’interno di un’applicazione all’apparenza innocua. L’app in questione si chiama Craftsart Cartoon Photo Tools e viene utilizzata per modificare le foto o le immagini.

Il trojan malevolo, nello specifico, si è insidiato in questa applicazione e, una via installato, è in grado di impossessarsi delle credenziali del noto social network Facebook. Dopo di che, il trojan effettua connessioni a server russi e in questo modo i truffatori prendono possesso di numerosi dati sensibili degli utenti. Tra questi, possono purtroppo esserci password, e-mail e credenziali per accedere ai conti bancari. Con tutte queste informazioni, i truffatori possono mettere in atto le proprie truffe, anche inviando SMS o e-mail di tipo phishing.

Google è stato prontamente avvertito ed ha subito provveduto ad eliminare l’app incriminata dal Play Store. Nonostante questo, però, Craftsart Cartoon Photo Tools ha già raggiunto 100 mila download. Il consiglio primario è quindi quello di cancellare immediatamente questa applicazione, qualora l’aveste installata sul vostro dispositivo.