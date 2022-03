Android, Play Store: gratis le app a pagamento e i giochi solo oggi, ci sono 30 titoli

Sono talmente tante le peculiarità dei vari sistemi operativi sia fissi che mobili in Italia e nel mondo, che gli utenti possono ritrovarsi con l’imbarazzo della scelta. Proprio per questo bisogna valutare quelle che sono le proprie esigenze, sia per quanto riguarda un semplice smartphone sia per quanto riguarda un computer o un qualsiasi altro dispositivo.

Dal punto di vista mobile non ci sono dubbi per la maggior parte delle persone: circa 2 miliardi di utenti avrebbero infatti fatto ricadere la propria scelta su Android. In questo caso sul Play Store di Google ci saranno tanti titoli a pagamento da scaricare in maniera gratuita ma solo per alcuni giorni.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per accedere gratuitamente.

Android: gli utenti potranno avere questi titoli del Play Store direttamente sul proprio smartphone in maniera gratuita