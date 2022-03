I ragazzi di CD Projekt hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo legato al franchise di The Witcher. La conferma è arrivata attraverso un post pubblicato sul proprio blog ufficiale.

Immediatamente gli appassionati hanno pensato alla possibilità di giocare a The Witcher 4 e quindi continuare le a vivere le avventure di Geralt di Rivia. Tuttavia, gli sviluppatori hanno voluto sottolineare con fermezza che si tratta di un progetto del tutto nuovo.

Il titolo sarà del tutto inedito e darà il via ad una nuova saga legata al franchise. Al momento non si conoscono i dettagli riguardanti i lavori sul gioco. Il team di CD Projekt he confermato che lo sviluppo è attualmente in corso ma non è possibile rilasciare informazioni sulle tempistiche di rilascio.

What we have NOT announced today:

– A game called The Witcher 4.

– A game exclusive to one storefront.

It was our initial confirmation of a new saga in The Witcher franchise. Right now, we are not discussing any specifics in terms or story, characters, mechanics, or plot details.

— Radek (@gamebowski) March 21, 2022