Unicredit: se avete aperto questo messaggio potete dire addio al vostro conto

Se pensavate di conoscerle tutte, beh, vi sbagliate di grosso. Dopo la truffa dello specchietto, quella dei contatori, o ancora quelle che coinvolgono gli istituti più famosi, non può mancare la frode che si serve della banca Unicredit per seminare vittime. In cosa consiste? Il problema è tutto qui, perché ai criminali stavolta basta un messaggio ben scritto per raggiungere il loro obiettivo.

Unicredit: cosa c’è scritto nel messaggio?

Vista l’astuzia dei truffatori, ora tocca a noi farci furbi tenendo a mente alcune regole fondamentali per sfuggire dalla frode in circolo.

Partiamo dal messaggio:

“Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit. Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora. Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit. Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

Accedi all’area servizi. Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto UniCredit, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta UniCredit verranno ripristinate.

Grazie per aver scelto i nostri servizi!

I migliori saluti, Assistenza Clienti UniCredit”.

Tra i punti fondamentali da stampare nella mente vi sono invece il controllo di: