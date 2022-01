“Gentile cliente, è stata riscontrata un’anomalia sul tuo account, clicca sul seguente link…”. è il messaggio che decine di persone hanno ricevuto in queste ore tramite un sms o un messaggio whatsapp sul proprio telefono.

Si tratta ovviamente di una truffa, il messaggio non va tenuto in considerazione chi lo riceve non dovrà cliccare sul link che riceve. Ad avvisare i clienti, ma non solo, anche Poste Italiane che ha creato una sezione ad hoc sul proprio sito. “Attenzione alle truffe dei falsi operatori di call center Poste!, ricordiamo che Poste e PostePay non chiedono mai le proprie credenziali di accesso e codici di sicurezza tramite link inviati via SMS o al telefono, né di installare APP come strumento di sicurezza”.

Come proteggersi dalle truffe

Sul sito di Poste, oltre alle diverse tipologie di truffe a cui si può incorrere, è previsto anche un vero e proprio manuale di regole da adottare per evitare guai e perdite di denaro. I rischi maggiori sono legati ai tentativi delle parti di sottrarre dati riservati di carte di pagamento, numeri di account utente, password, codici di accesso.

Poste Italiane e PostePay, così come altri istituti di credito, istituti finanziari o gestori di carte di credito, non chiedono mai dati riservati tramite e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center. Se qualcuno, anche presentandosi come un operatore di ufficio postale, dovesse chiedere queste informazioni, puo’ star certo che si tratta di un tentativo di frode, quindi non dovrebbe essere data a nessuno.

Le regole da rispettare per stare al sicuro

Quindi ecco le regole e i suggerimenti di Poste: