Con il rilascio della patch di sicurezza di febbraio, molte persone hanno anticipato che Pixel 6 verrà aggiornato lo stesso giorno di tutti gli altri telefoni Google in futuro. Android 12L e il Feature Drop di marzo hanno chiaramente dimostrato che non era così, anche se la prossima patch per Pixel 6 potrebbe essere rilasciata già lunedì prossimo.

È stato confermato dall’operatore canadese Fido che Google Pixel 6 e 6 Pro riceveranno il “March SMR & more” lunedì. Sono trascorse due settimane dal rilascio di Android 12.1 su tutti gli altri dispositivi Pixel ed è anche la data in cui gli operatori dell’assistenza Google hanno informato i consumatori che hanno chiesto informazioni sull’aggiornamento.

Google sta preparando l’aggiornamento per i Pixel

Detto questo, come ha dimostrato l’aggiornamento di gennaio, esso potrebbe iniziare ad essere rilasciato anche prima della data in cui tutti si aspettano un lancio. Fido ha anche indicato un lunedì come data di uscita, ma la versione in questione in realtà potrebbe anche essere anticipato o posticipato dato che non ci sono informazioni ufficiali rilasciate tramite il blog Google.

All’inizio del mese, Google ha annunciato che la build “Global (sbloccata)” per Pixel 6 e Pixel 6 Pro sarà SP2A.220305.013.A3 e che sarà rilasciata a marzo. Non è chiaro se ci saranno o meno versioni specifiche del vettore, ma Google ha optato per un approccio più uniforme nella maggior parte delle sue versioni. Android 12L risolverà una serie di bug di Pixel 6 e Google sta già testando il prossimo rilascio di funzionalità con QPR3, che verrà rilasciato nel prossimo futuro.