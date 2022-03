Potresti voler dimenticare il design “futuristico” di Apple svelato settimane fa, il quale comprendeva un foro al centro per la fotocamera e pulsanti laterali circolari che ricordano l’iPhone 4, perché il gigante della tecnologia con sede a Cupertino dovrebbe attenersi ad un altro design già collaudato questo autunno, secondo fonti del settore.

Una nuova fuga di notizie, che arriva sulla scia di schemi dall’aspetto credibile che pretendono di mostrare un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici con un ritaglio del display rotondo a forma di pillola e più piccolo, mostra la versione “standard” della “prossima grande cosa” di Apple.

iPhone 14 arriverà a fine 2022

Il design ha un aspetto estremamente familiare nonostante sia un po’ abbozzato. Per dirla in altro modo, il ritaglio dello schermo irragionevolmente grande che è stato utilizzato per ospitare la fotocamera frontale e il meccanismo di identificazione Face ID dall’iPhone X del 2017 non è più presente sui telefoni iOS “Pro”, ma è ancora lì sui device non Pro.

Queste notizie provengono dai rendering CAD (Computer-Aided Design) recentemente divulgati, il che non è mai una garanzia quando mancano così tanti mesi al prossimo importante evento di annuncio del prodotto di Apple. Infatti, la società non dovrebbe presentare i nuovi iPhone prima della fine del 2022 e fino ad allora potrebbero cambiare molte cose.

Le nuove immagini non sono esattamente una sorpresa data la crescente speculazione sul fatto che Apple farà un’altra mossa “sicura” dotando l’iPhone 14 da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici con un chip A15 Bionic anziché il chip A16; quest’ultimo dovrebbe alimentare rispettivamente iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.