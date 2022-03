Un nuovo aggiornamento di Microsoft Teams potrebbe rendere la risposta ai messaggi difficili molto più semplice di prima. Il software di videoconferenza sta lavorando a un aggiornamento che includerà le “risposte consigliate” nelle discussioni di Teams.

Già diffusa su Gmail, messaggistica SMS e altre piattaforme, la funzione di risposta suggerita valuterà il contesto dei messaggi precedenti e presenterà una manciata di risposte valide, pensando a tutto per te.

Microsoft Teams si aggiornerà presto

Secondo il post sulla roadmap di Microsoft 365 che spiega l’aggiornamento, i team utilizzeranno l'”AI assistiva” per valutare i messaggi passati e generare risposte suggerite. Agli utenti verranno presentate fino a tre risposte consigliate tra cui scegliere e potranno inviare la loro selezione con un solo clic.

Per il momento, la funzionalità è ancora contrassegnata come “in sviluppo”, ma Microsoft ha assegnato una data di disponibilità generale di aprile 2022, quindi potremmo assistere a un lancio nelle prossime settimane.

Quando verrà rilasciata, la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti di Microsoft Teams in tutto il mondo che utilizzano la piattaforma desktop. La nuova funzionalità è l’ultima di una serie di miglioramenti per Microsoft Teams poiché l’azienda si impegna a renderla uno strumento di lavoro ibrido indispensabile.

Di recente, una serie di componenti aggiuntivi per Microsoft Teams ha introdotto la traduzione in tempo reale, fornendo agli utenti l’accesso a un’ampia rete di traduttori esperti che si collegano alle riunioni su richiesta. Una volta iniziata una sessione, gli spettatori possono utilizzare un menu a discesa per passare dal feed audio originale alla traduzione dell’interprete.