I dispositivi indossabili di Samsung sono molto probabilmente le migliori alternative all’Apple Watch. La sua collaborazione con Google per la serie Watch 4 basata su Wear OS sembra aver avvantaggiato tutte le persone coinvolte, poiché l’azienda ha ottenuto le maggiori spedizioni trimestrali di orologi da polso lo scorso anno. Dato il suo successo, è lecito ritenere che Samsung stia già lavorando a un successore. Non poco dopo aver sentito una voce intrigante sul termometro del Watch 5, un nuovo rapporto fa luce sulla sua batteria.

La batteria dell’orologio è stata scoperta in un documento normativo sudcoreano, secondo SamMobile. Secondo la descrizione, l’orologio avrà una batteria da 276 mAh, che è un passo avanti rispetto alla batteria da 247 mAh presente nel Galaxy Watch4. È ovviamente un buon segno, poiché molti utenti si sono lamentati del fatto che la batteria attuale del device non dura abbastanza.

Galaxy Watch 5 potrebbe essere presentato a breve

Tuttavia, un aumento della capacità della batteria non equivale ad un aumento della durata della batteria. Ciò è anche influenzato da fattori come l’efficienza del processore e l’hardware che sta guidando. L’inclusione di nuovi sensori, come il termometro cutaneo progettato per valutare la temperatura corporea in movimento, potrebbe annullare i vantaggi di una maggiore capacità della batteria.

Nonostante il fatto che le informazioni riguardanti il ​​Watch 5 abbiano iniziato a circolare, è improbabile che venga introdotto presto. Se l’azienda aderisce al suo programma tipico, dovrebbero essere presentati a un evento Unpacked nel terzo trimestre del 2022. Tuttavia, non dovrai aspettare molto per sentire o vedere di più sugli orologi: le fughe di notizie ci diranno tutto ciò che è necessario prima che lo faccia Samsung.