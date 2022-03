Gli sconti di Coop e Ipercoop raggiungono livelli inimmaginabili fino a qualche giorno fa, i prezzi sono bassi e pronti a far spendere pochissimo anche gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare la tecnologia di ultima generazione.

Il volantino che potete trovare descritto nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in esclusiva nei negozi sparsi per il territorio nazionale, con possibilità di acquisto senza differenze in relazione all’area di appartenenza. I prodotti, come sempre del resto, sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e la telefonia mobile è disponibile nella variante no brand.

I codici sconto Amazon sono gratis e pronti a far risparmiare gli utenti, scopriteli subito a questo link.

Coop e Ipercoop: che offerte assurde, ecco il volantino più atteso

Il nuovo volantino di Coop e Ipercoop sta cercando in tutti i modi di rendere il più possibile felici gli utenti che speravano di acquistare nuovi prodotti al giusto prezzo finale di vendita. All’interno della campagna si possono scovare buone occasioni per acquistare smartphone dalle prestazioni elevate, spendendo al massimo circa 330 euro.

Il modello di punta è difatti rappresentato dallo Xiaomi 11 Lite, un terminale che non sembra assolutamente avere rivali sul territorio nazionale, anche se in questo caso è brandizzato TIM, peri l rapporto qualità/prezzo. Le prestazioni sono elevate, ed in cambio viene richiesto il versamento di soli 330 euro per il suo acquisto definitivo.

Dall’altro lato della medagli scoviamo occasioni più alla portata dei consumatori, con prezzi che non superano i 200 euro, e toccano soluzioni del calibro di Galaxy A12 e Galaxy A22, in questo caso entrambe no brand. Per conoscere da vicino ogni altra offerta, premete qui.