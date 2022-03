TikTok sta per cambiare radicalmente approccio nei confronti della condivisione dei contenuti. Nello specifico la compagnia ha già messo in conto un drastico cambio dei limiti di tempo che vanno ben oltre i canonici 3 minuti concessi fino ad oggi per la pubblicazione dei filmati. Ecco quanto potremo registrare dal prossimo update.

TikTok: video molto più lunghi dopo l’aggiornamento

Per TikTok tutto sembra muovere verso una sfida a viso aperto contro Youtube. Dopo l’innalzamento dei tempi da 60 secondi a 3 minuti per i video si passa ad un nuovo step che tutti gli utenti apprezzeranno di sicuro. Publisher e visualizzatori potranno godere di tempi dilatati di 10 minuti.

Cambia quindi l’approccio alla registrazione ed alla condivisione dei filmati che si renderanno così decisamente più efficaci. Una progressione decisamente notevole se si pensa che all’inizio il limite era di appena 15 secondi. Troppo pochi per condividere anche un semplice pensiero o uno scatch.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato quanto segue espressamente ai microfoni di TechCrunch, alimentando così l’entusiasmo di tutti per l’arrivo di un aggiornamento importante:

“Siamo sempre impegnati a trovare nuovi modi per portare valore alla nostra community e ad arricchire l’esperienza di TikTok. L’anno scorso abbiamo introdotto video più lunghi, dando alla nostra community più tempo per creare e intrattenere su TikTok. Oggi siamo entusiasti di iniziare a distribuire la possibilità di caricare video di durata sino a 10 minuti, che ci auguriamo possa dare ancora più possibilità creative ai nostri utenti in tutto il mondo”.

L’opzione è in fase di ultimo test e sarà implementata nel corso di questi giorni. Spazio ai commenti ma, almeno in questo, siate brevi 🙂