Sembra che stiamo passando immediatamente da uno State of Play PlayStation a quello successivo. Un altro State of Play verrà rilasciato questa settimana, dopo lo State of Play della scorsa settimana, incentrato principalmente sui titoli futuri dei partner editoriali giapponesi di Sony. Questa volta sarà uno State of Play molto diverso, dal momento che il prossimo State of Play sarà dedicato esclusivamente a un gioco: “Hogwarts Legacy”. È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare dei prossimi giochi di “Harry Potter” e i fan del marchio vorranno senza dubbio partecipare a questo specifico evento di presentazione.

Questo perché questo stato di avanzamento fornirà il primo assaggio del gameplay di “Hogwarts Legacy”. Finora, non c’è stata molta pubblicità attorno a questo gioco – infatti, a parte il video di annuncio, che è stato rilasciato a settembre 2020, non abbiamo visto molto di “Hogwarts Legacy”.

Hogwarts Legacy: lo State of Play si terrà giovedì

In un post sul PlayStation Blog, è stato annunciato che lo stato di avanzamento “Hogwarts Legacy” debutterà giovedì 17 marzo 2022. “Hogwarts Legacy” è stato sviluppato da WB Games Avalanche e, secondo Chandler Wood, che funge da community manager dello studio, l’intera presentazione durerà solo 20 minuti, quindi aspettatevi un gameplay breve e semplice.

Wood ha anche affermato che circa 14 minuti della presentazione conterranno filmati di gioco da “Hogwarts Legacy”, che è stato giocato su PlayStation 5. Questo è un enorme passo avanti dal trailer di annuncio cinematografico. D’altra parte, ci sono voluti più di 18 mesi per mettere le mani su questo gioco.

Questa presentazione sullo stato di avanzamento sarà trasmessa in diretta sia su Twitch che su YouTube, come è consuetudine per la maggior parte di questi eventi. I piani iniziali per il gioco prevedevano che venisse rilasciato nel 2021, tuttavia è stato posticipato a quest’anno. Nessuna data di rilascio ufficiale è stata annunciata oltre un ampio lasso di tempo “2022”.