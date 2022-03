WhatsApp sta cercando modi per migliorare l’esperienza dell’utente nella sua app e molte modifiche sono in arrivo. Ora sembra che l’app riceverà una di queste modifiche: una nuova scheda Informazioni di contatto, che arriverà su WhatsApp per iOS.

La pagina delle informazioni di contatto ridisegnata è attualmente disponibile solo su iOS ed è stata distribuita ai beta tester. La pagina è simile a quella che fa l’app con gli account aziendali, ma questa volta è per gli account personali. WABetaInfo ha scoperto la pagina delle informazioni di contatto modificata in WhatsApp per iOS versione 22.6.0.73.

WhatsApp per iOS: l’aggiornamento è disponibile in beta test

Come detto in precedenza, questo look è attualmente in fase di sviluppo, quindi non è ancora disponibile per l’intero pubblico. Normalmente, WhatsApp si prende il suo tempo per rilasciare nuove funzionalità, ma non esiste una tempistica ufficiale per quando questo aggiornamento sarà disponibile per tutti.

La pagina delle informazioni di contatto aggiornata ha pulsanti di chiamata più grandi e una nuova scorciatoia per i messaggi di ricerca. C’è anche una pagina intitolata Business Info for Business account, che presumibilmente non è disponibile per gli account WhatsApp personali.

È interessante notare che, secondo WABetaInfo, alcuni utenti possono accedere alla pagina delle informazioni di contatto rinnovata anche se non sono beta tester. Un’altra importante funzionalità che WhatsApp implementerà, in particolare per le aziende, si chiama “Aziende nelle vicinanze” e sarà in grado di aiutarti a identificare le attività nelle vicinanze come ristoranti, negozi di alimentari, negozi di abbigliamento e altri.

Inoltre, WhatsApp sta attualmente lavorando alla sua funzione Community, che WABetaInfo ha presentato in anteprima a novembre dello scorso anno. È essenzialmente una funzionalità con cui i gestori dei gruppi avranno il controllo sui gruppi WhatsApp, il che è davvero utile se hai un gran numero di gruppi WhatsApp e desideri un modo più semplice per ordinarli e organizzarli.

L’opzione del sondaggio sarà disponibile solo nei gruppi WhatsApp e sarà crittografata end-to-end, comprese le risposte fornite da altri utenti. La crittografia end-to-end, come molti di voi probabilmente sapranno, è una funzionalità popolare di WhatsApp e sarà disponibile anche per la funzione di sondaggio.