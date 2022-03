TikTok: si fa sul serio, con SoundOn ora diventare famosi e guadagnare è facilissimo!

Hai un sogno nel cassetto ma non sai come farlo realizzare? Se fai parte della cerchia di cantanti che puntano al successo e alla realizzazione, questa è una proposta interessante per te. TikTok ha deciso di aprirsi a nuovi orizzonti lasciando spazio ai nuovi talenti che non riescono ad emergere. D’altronde, parliamoci chiaro, nel 2022 tale app è uno dei mezzi più potenti per mettersi in risalto. Ed è così che nasce “SoundOn“, una nuova piattaforma dedicata agli artisti.

TikTok: come funziona SoundOn?

Grazie a SoundOn un musicista potrà caricare direttamente la propria musica su TikTok e iniziare a guadagnare tramite le royalty ogni volta che il brano verrà utilizzato in un video pubblicato. Parlando di guadagno, il primo anno i creatori riceveranno il 100 per cento delle royalty, e il 90 per cento in seguito.

Momentaneamente SoundOn è disponibile solo negli Stati Uniti, Regno Unito, Brasile e Indonesia, ma potrebbe espandersi in un attimo fino a raggiungere l’Italia. “SoundOn può anche distribuire i brani su altre piattaforme musicali. Di conseguenza, la fedeltà dei fan trascende TikTok e aiuta gli artisti a creare audience su altri servizi di streaming e DSP”, spiega l’azienda.

Poi prosegue: “Dal firmare accordi discografici e editoriali, al lavorare con co-autori e nomi affermati, SoundOn offre ulteriori opportunità per artisti e creatori di musica che iniziano su TikTok. Star come Muni Long e Games We Play, e Abby Roberts e Chloe Adams nel Regno Unito sono tra le prime ad iscriversi e ad avere successo”.

Anche Ole Obermann, Global Head of Music di TikTok, dice la sua in merito: “I nuovi artisti e creatori musicali sono una comunità vivace all’interno di TikTok. SoundOn è progettato per supportarli mentre muovono i primi passi nella loro carriera. I nostri team guideranno i creatori nel loro viaggio verso il grande palcoscenico e porteranno in vita l’esperienza e la potenza di TikTok per l’artista. Siamo incredibilmente entusiasti di come questo emergerà e spingerà nuovi talenti, e di come SoundOn contribuirà a un’industria musicale globale sempre più diversificata e in crescita”.