Il mese scorso, abbiamo scoperto che le cuffie wireless Bluetooth OnePlus Bullets Z2, che hanno un design in stile archetto, saranno disponibili in India entro marzo o aprile. Ora, un consiglio ha svelato non solo quando potremmo aspettarci di ricevere questo accessorio audio, ma anche alcune sue caratteristiche.

Ishan Agarwal ha collaborato con MySmartPrice per rivelare maggiori informazioni sul nuovo smartphone OnePlus Bullets Wireless Z2. Secondo lui, gli auricolari verranno svelati in India contemporaneamente allo smartphone OnePlus 10 Pro. L’ultimo smartphone di punta del marchio dovrebbe essere rilasciato il 22 marzo o il 24 marzo, secondo i rapporti.

OnePlus Bullets Wireless Z2 saranno presentati a marzo

Secondo quanto riportato in precedenza, l’elenco SIG Bluetooth del prodotto era stato precedentemente confermato come il modello E305A con connessione Bluetooth 5.0. Ora abbiamo più informazioni su di esso come risultato degli sforzi di Ishan.

Innanzitutto, il OnePlus Bullets Wireless Z2 sarà disponibile in due opzioni di colore: nero e blu, come accennato in precedenza. Inoltre, l’accessorio sarà resistente alla polvere e all’acqua nella misura della certificazione IP55.

I driver dinamici da 12,4 mm verranno utilizzati negli auricolari. Avranno una durata della batteria di 30 ore con una singola carica. Infine, i clienti potranno ottenere 20 ore di autonomia della batteria dopo soli 10 minuti di ricarica grazie alla disponibilità della tecnologia di ricarica rapida.

Nonostante Ishan non specifichi un prezzo, possiamo anticipare che il dispositivo sarà venduto al dettaglio per circa 1.999. Per competere con prodotti simili, OnePlus Bullets Wireless Z e OnePlus Bullets Wireless Z2 Bass Edition sono stati entrambi introdotti a questo prezzo.