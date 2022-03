Un bug ha interessato Pixel 5a e Pixel 3a. Secondo i rapporti di più clienti, dopo aver installato l’aggiornamento di marzo 2022, alcuni telefoni non possono più effettuare acquisti contactless con Google Pay.

Google ha iniziato a implementare l’aggiornamento di marzo 2022 per gli smartphone Pixel all’inizio di marzo 2022. Questo importante aggiornamento, soprannominato Pixel Drop, è stato reso disponibile per la prima volta per Pixel 5a e Pixel 3a. Il software include una serie di nuove funzionalità, come Live Caption, che mostra automaticamente i sottotitoli durante una chiamata, e Night Sight (modalità notturna), che migliora le immagini prodotte in condizioni di scarsa illuminazione.

Google Pixel 5a e Pixel 3a: potreste risolvere con un’update beta di Android

Sfortunatamente, l’aggiornamento causa anche il fallimento di alcune unità. Secondo testimonianze online, alcuni smartphone che hanno installato il firmware non possono più eseguire transazioni contactless (con NFC) tramite Google Pay.

Gli utenti hanno ricevuto un avviso sullo schermo del proprio smartphone effettuando un acquisto contactless pochi giorni dopo l’aggiornamento dell’aggiornamento. “Non puoi pagare con questo dispositivo in modalità contactless.” Potrebbe essere rootato o eseguire software senza licenza. “Per ulteriori informazioni, contatta il produttore del tuo dispositivo o visita il sito Web di supporto di Google Pay”, aggiunge l’avviso.

“Puoi ancora utilizzare Google Pay per pagare online”, afferma il popup di avviso ricevuto da alcuni utenti di Pixel 3a e 5a. Ovviamente, il problema è limitato a questi due modelli. Inoltre, i dispositivi che hanno installato una versione beta non sono interessati. Se hai riscontrato il problema, puoi aggirarlo installando una versione beta di Android.

Un difetto nel codice dell’aggiornamento di marzo 2022 convince chiaramente il meccanismo di sicurezza di Google, SafetyNet, che il telefono è stato rootato. SafetyNet può determinare se uno smartphone esegue una versione certificata di Android. In caso contrario, alcuni servizi Google potrebbero essere sospesi a scopo precauzionale.