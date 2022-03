Ormai in tutte le regioni d’Italia è presente la catena di supermercati Lidl, che da poco ha avviato un nuovo concorso a premi denominato “spesa per 30 anni” e si, prevede proprio la spesa gratuita per 30 anni.

Questa nuova iniziativa della catena di supermercati permetterà di vincere 156.000 euro di spesa gratis che equivalgono più o meno a 30 anni di fornitura! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lidl mette in palio 156 mila euro di spesa gratis

La partecipazione al concorso è legata all’utilizzo dell’app Lidl Plus. I clienti dovranno recarsi in un punto vendita Lidl ed effettuare almeno 30 euro di spesa in unico atto di acquisto e scansionare la carta fedeltà digitale Lidl Plus allo scanner in cassa prima della procedura di pagamento. Ogni 30 euro di spesa si avrà diritto ad una giocata al concorso.

Per poter effettuare la propria giocata basterà andare sull’applicazione e inviarla attraverso la sezione dedicata al concorso. La partecipazione al concorso sarà aperta fino al 5 aprile 2022 mentre l’estrazione finale del super premio si terrà entro il 15 aprile 2022. Oltre al super premio di 156.000 euro, Lidl ha previsto anche numerosi premi più piccoli che saranno disponibili ogni giorno.

Sono previsti infatti 300 buoni spesa Lidl dal valore di 100 euro ma ne saranno erogati solo 10 al giorno. Il cliente potrà scoprire se ha vinto il buono giornaliero subito dopo aver passato la carta fedeltà digitale allo scanner della cassa. Per scoprire tutti i dettagli sull’iniziativa visitate il sito ufficiale della catena.