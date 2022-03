Per alcuni utenti con l’abbonamento a Netflix è arrivata una nuova stangata. Secondo quanto è emerso, infatti, la nota piattaforma di streaming ha deciso di aumentare nuovamente i prezzi. Per il momento, però, sembra che sono coinvolti soltanto gli utenti del Regno Unito e dell’Irlanda.

Netflix ha deciso di aumentare i prezzi per gli utenti del Regno Unito e dell’Irlanda

Qualche settimana fa la nota azienda aveva deciso di aumentare i prezzi degli abbonamenti per gli utenti degli Stati Uniti e del Canada. Nel corso delle ultime ore, come già accennato, Netflix ha deciso di imporre questi aumenti anche in altri due paesi.

Si tratta del Regno Unito e dell’Irlanda. Secondo Ampere Analysis, l’azienda ha un totale di circa 14 milioni di utenti in questi paesi e la maggior parte ha sottoscritto un abbonamento al Piano Standard che include la visione dei contenuti in risoluzione HD e la condivisione fino a due dispositivi in contemporanea.

In seguito agli aumenti, i prezzi sono aumentati fino ad un massimo di 2 sterline e 3 euro. In particolare:

Piano Base : nel Regno Unito e in Irlanda è aumentato di 1 sterlina e 1 euro, passando a 7 sterline e a 9 euro

: nel Regno Unito e in Irlanda è aumentato di 1 sterlina e 1 euro, passando Piano Standard : il prezzo è aumentato rispettivamente di 1 sterlina e 2 euro, passando a 11 sterline e a 15 euro

: il prezzo è aumentato rispettivamente di 1 sterlina e 2 euro, passando Piano Premium: il prezzo è aumentato di 2 sterline e 3 euro, passando a 16 sterline e 21 euro

Per il momento, Netflix non ha comunicato aumenti del prezzo degli abbonamenti per il nostro paese. Vi ricordiamo infatti che l’azienda ha già aumentato i prezzi per l’Italia qualche mese fa.