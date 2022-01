Non molto tempo fa Netflix ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia deciso di fare un’altra brutta sorpresa agli utenti, aumentandoli nuovamente.

Netflix ha deciso di aumentare di nuovo i prezzi degli abbonamenti, ma per ora solo negli USA e in Canada

Come già accennato, la nota piattaforma di streaming vedrà aumentare nuovamente i prezzi dei suoi abbonamenti mensili. Fortunatamente per l’Italia, sembra che questa decisione sarà rivolta per il momento per i soli utenti degli Stati Uniti e del Canada.

Ad aumentare, in particolare, sono stati i prezzi di tutti e tre i piani resi disponibili da Netflix. Di conseguenza, il piano base passerà da 9 a 10 dollari, il piano standard passerà da 14 a 15,50 dollari e il piano premium passerà da 18 a 20 dollari. Questi aumenti saranno inizialmente applicati a tutti i nuovi clienti, mentre per chi è già cliente il tutto avverrà non nell’immediato, ma nel corso di qualche settimana.

Non è la prima volta che Netflix decide di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti e molto probabilmente non sarà l’ultima. Solitamente, l’azienda aumenta i prezzi circa ogni due anni. Vi ricordiamo che in Italia i prezzi sono aumentati relativamente da poco tempo (l’aumento fu annunciato ad ottobre 2021), quindi per il momento non dovremmo temere di vedere arrivare nuovi rincari.

A detta dell’azienda, comunque, questi aumenti permetteranno agli utenti “di usufruire di un’esperienza sempre migliore, offrendo un’ampia varietà di opzioni”. Vi ricordiamo che il catalogo di Netflix si arricchisce sempre di nuovi contenuti. A marzo, ad esempio, arriverà ufficialmente la seconda stagione di Bridgerton.