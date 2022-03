La casa automobilistica tedesca BMW ha avviato un richiamo di massa per questioni di sicurezza legate alle proprie vetture. L’operazione andrà ad interessare circa un milione di veicoli attualmente in circolazione in tutto il mondo.

In particolare, le macchine interessate sono quelle prodotte tra il 2006 e il 2013 e appartenenti alle seguenti famiglie di veicoli:

Serie 3

Serie 5

Serie 1

X5

X3

Z4

Il motivo del richiamo è legato ad un problema alle componenti del motore che potrebbero causare un incendio. Stando ai documenti pubblicati dalla National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti, si potrebbe sviluppare un cortocircuito elettrico nel riscaldatore della valvola di ventilazione.

BMW si prepara a richiamare 1 milione di veicoli a causa di un potenziale rischio di incendio a causa del surriscaldamento di una componente del motore

Il surriscaldamento della componenti potrebbe dar vita ad un pericoloso incendio. Il rischio maggiore si ha quando si è alla guida della vettura o subito dopo averla parcheggiata. Nonostante siano a rischio circa 1 milione di vetture, la stessa BMW invita a non preoccuparsi e a guidare regolarmente i veicoli.



Infatti, secondo l’azienda automotive tedesca, i casi di incendio sono stati estremamente rari e non ci sono stati casi di danni a cose o persone in seguito alla problematica. Inoltre, i problemi riguardano componenti realizzate da fornitori esterni a BMW e non dalla stessa azienda.

Tuttavia, è interessante notare come si tratti del terzo richiamo in casa BMW per rischio di incendio. Casi precedenti si sono avuti nel 2017 e nel 2019 a causa della valvola PCV che ha il compito di riciclare i gas e bruciarli. Il nuovo richiamo andrà ad ampliare la gamma di veicoli da verificare per evitare problemi.