Il produttore di smartphone Realme ha ufficializzato anche in Italia relativamente da poco tempo i nuovi smartphone Realme 9 Pro e Realme 9 Pro Plus. Nonostante questo, l’azienda terrà a brevissimo un evento durante il quale annuncerà i nuovi Realme 9 5G e Realme 9 5G SE. Vediamo qui di seguito quello che è emerso in merito in queste ore.

Realme annuncerà a breve anche i nuovi medi di gamma Realme 9 5G e Realme 9 5G SE: ecco cosa sappiamo

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Realme ha postato online una nuova immagine teaser. Stando a quanto riportato su quest’ultima, l’azienda terrà un evento di presentazione il prossimo 10 marzo 2022. Durante questo evento sembra che faranno il debutto ufficiale due nuovi smartphone, ovvero Realme 9 5G e Realme 9 5G SE.

L’immagine teaser ci ha inoltre rivelato il design della backcover di questi dispositivi. In particolare, possiamo osservare sul retro un modulo fotografico con quattro sensori fotografici posti in una zona rettangolare. Il sensore fotografico principale sembra che sarà da 48 MP. Per quanto riguarda gli altri, non dovrebbe mancare un sensore fotografico grandangolare.

L’azienda cinese ha già rivelato anche alcuni dettagli tecnici. Sappiamo infatti che sotto al cofano di questi nuovi dispositivi di fascia media ci saranno i processori Snapdragon 778G e MediaTek Dimensity 810. Per quanto riguarda i display, invece, immaginiamo che ci troveremo di fronte a due pannelli IPS LCD, dato che il sensore biometrico è integrato all’interno del tasto di accensione e spegnimento. Tuttavia, non abbiamo ancora la conferma ufficiale di Realme su quest’ultimo dettaglio.