A quanto pare dopo una lunghissima attesa finalmente qualcosa in merito all’attesissima serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi si sta muovendo, il contenuto targato Disney+ arriverà il 25 Maggio di quest’anno però finora non aveva dato davvero nessuna anticipazione di se, per fortuna a quanto pare questo periodo di silenzio radio è terminato, Disney+ ha finalmente rilasciato il teaser trailer dal forte potere rievocativo, vediamolo insieme.

Un passo in avanti a metà fra i primi sei film

La serie TV come era previsto da tempo riguarderà i fatti immediatamente successivi a quanto accaduto nel terzo episodio La Vendetta dei Sith, sostanzialmente dopo che Obi Wan, non appena sconfitto Anakin diventato Lord Vader, porta uno dei suoi due figli sul pianeta remoto Tatooine, rimanendo distante ma vigile su colui che poi diventerà Luke Skywalker, il futuro dei Jedi.

La serie accoglierà la presenza di figure celebri, Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, con anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, anche il trailer mostra una forte vena rievocativa, la musica fa immergere subito nel classico setting di Star Wars, il tutto suggellato dall’inconfondibile sospiro nel finale del signore oscuro dei Sith.

Per il resto il trailer mostra i classici riferimenti a Star Wars che ci si aspettava, con un background predominante da Tatooine che anni a prima ha segnato l’inizio di tutto e anni dopo segnerà l’epilogo della trilogia dedicata a Luke, segnate la data dunque, il 25 Maggio arriverà il contenuto su Disney+.