Il costo per un pieno di energia elettrica al distributore Enel X aumenta rispetto a quanto inizialmente definito. Il fornitore di servizio ha annunciato ed attuato un rigoroso piano di aumenti importanti che dal 7 marzo 2022 si rendono effettivi per tutti coloro che non hanno stipulato alcun tipo di abbonamento.

Non stiamo parlando di pochi spiccioli ma di una quantità di denaro che a fine mese svuoterà il vostro portafogli. Ecco a quanto ammontano i rincari per il rifornimento di elettricità delle batterie auto.

Enel X: mazzata ai clienti con i nuovi listino prezzi dell’energia

Era inevitabile che si passasse per gli aumenti Enel X dopo la folle corsa al rialzo dell’energia elettrica nel contesto domestico. Ed ecco i nuovi prezzi aggiornati validi per chi non ha ottenuto un abbonamento:

Ricarica AC: 0,58 euro a kWh

Ricarica DC fino a 100 kW: 0,68 euro a kWh

Ricarica DC fino a 150 kW: 0,75 euro a kWh

HPC oltre 150 kW: 0,79 euro a kWh

Contro i 0.40 euro per ogni KWh in AC e per le DC fino a 50 KWh a 0.50 euro si configurano ora questi nuovi listini. Aumenti importanti dunque mentre i piani in abbonamento mantengono per ora questo andamento:

Flat Small: 25 euro al mese per 70 kWh

Flat Large: 45 euro al mese per 145 kWh

Lo stesso per i piani OpenCharge per ricaricare da casa:

OpenCharge 20: 50 euro al mese

OpenCharge 50: 80 euro al mese

OpenCharge 75: 120 euro al mese

Le tariffe UE di Enel X, invece, vengono a costare: