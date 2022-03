Android 12, nella variante 12L, la patch di sicurezza di marzo e un nuovo mix di funzionalità per dispositivi Pixel stanno per fare il loro debutto ufficiale. Mentre Pixel 6 e 6 Pro stanno fronteggiando un altro ritardo degli aggiornamenti, ecco la buona notizia: non devi aspettare per ottenere alcune delle nuove funzionalità. Il widget per gestire la batteria è già disponibile.

Ai tempi di Android 12 Beta 1, questo nuovo widget della batteria mostrava le percentuali della batteria del telefono e di qualsiasi dispositivo connesso (cuffie, dispositivi indossabili e altro). Tuttavia, nel tempo sono state apportate delle modifiche alla grafica e alle opzioni presenti. I primi screenshot mostravano un’interfaccia utente basata su griglia, completa di grafici a barre che raggruppavano insieme determinati dispositivi.

Il widget vero e proprio che arriverà presto per tutti gli utenti è molto più semplice del previsto. Mantiene l’indicazione della percentuale di ricarica già presente con la variante Beta 1. I gruppi per catalogare i dispositivi tra loro, invece, non ci sono più. Ad esempio, i rendering originali avrebbero raggruppato i Pixel Buds in un gruppo, mentre la versione finale elenca ciascun bud come indipendente. È un piccolo cambiamento – e alla maggior parte degli utenti non dispiacerà, considerando che la variante fittizia non è mai stata effettivamente mostrata del tutto sui dispositivi.

Per quanto riguarda il funzionamento effettivo del widget, è piuttosto impressionante. Toccando l’elenco “Pixel 6” ti porta direttamente al display della batteria nelle impostazioni, mentre selezionando uno dei Pixel Buds si apre il menu “Dispositivi collegati”. È abbastanza utile e aiuta a rendere la grafica finale più di un semplice elenco. Naturalmente, offre anche il pieno supporto per i temi dinamici di Material You.