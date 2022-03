Se sei un appassionato di Chromebook e un appassionato di temi oscuri, sarai felice di apprendere che una schermata di avvio scura per Chrome OS è stata rilevata nei recenti aggiornamenti del canale Dev. Il nuovo aspetto è apparso per la prima volta alla fine della scorsa settimana sui dispositivi che eseguono le ultime versioni di Chrome OS 101 del canale Dev, come Pixelbook e Lenovo Duet. Tuttavia, i rapporti indicano che ci sono alcune piccole variazioni tra i dispositivi.

Esistono almeno due varianti della nuova schermata di avvio a tema scuro: una monocromatica, come visto sopra, e una che utilizza i colori Chrome per il logo, che sembra cambiare tra i dispositivi. Con l’eccezione delle varianti, è esattamente quello che ti aspetteresti, con uno sfondo nero e un logo più luminoso e contrastante mostrato all’avvio del dispositivo. Poiché ci sono alcuni difetti con l’attuale versione del canale Dev di Chrome OS, non è evidente se è correlato ad altre impostazioni e potrebbe essere dinamico.

Chrome OS: l’ultimo aggiornamento è disponibile nel canale Dev

I temi scuri sono popolari tra gli appassionati, poiché offrono un’esperienza più facile per gli occhi di notte preservando il contrasto. Può fornire alcuni problemi di progettazione, ma Google ha istruzioni su come gli sviluppatori possono utilizzarlo al meglio, preferendo spesso i grigi scuri ai neri puri per gli sfondi. I temi scuri possono aiutare a ridurre il consumo della batteria sui display OLED, ma la maggior parte dei Chromebook utilizza display TN o IPS, che non offrono gli stessi vantaggi, anche se ci sono alcune eccezioni, come Lenovo Duet 5 e Galaxy Chromebook.

Dal 2020, Google ha cercato di aggiungere elementi di temi scuri al ripristino di Chrome OS e alle schermate di avvio, ma si sono verificati problemi tecnici significativi associati ad alcune modifiche. Secondo alcuni utenti, la stessa patch che ha abilitato la nuova schermata di avvio scuro ha rimosso anche il supporto del tema scuro in altre posizioni. Essendo uno dei percorsi di aggiornamento più all’avanguardia, gli aggiornamenti del canale Dev abilitano e disabilitano regolarmente la funzionalità mentre le modifiche vengono testate, quindi questo non è sorprendente.