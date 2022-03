Quando la seconda stagione di Halo Infinite arriverà il 3 maggio, non avrà una campagna cooperativa online, secondo 343 Industries. Verrà rilasciato “più tardi” nella seconda stagione, senza una data specifica determinata.

Secondo Joseph Staten, capo della creatività di Halo Infinite, 343 “mira a rilasciare la campagna co-op più avanti nella stagione 2”, ma non sarà in bundle al lancio. Non è chiaro se lo schermo diviso e la campagna co-op online saranno disponibili contemporaneamente, poiché Staten menziona solo il co-op come data di uscita per la stagione 2.

Halo Infinite: ci saranno diverse novità nella prossima stagione

“Ci vorrà più tempo per ottenere un’esperienza cooperativa in rete a 4 giocatori di alta qualità e completa nell’universo enorme e aperto di Halo Infinite”, scrive Staten nel post. “Ci impegniamo anche a fornire una meravigliosa esperienza cooperativa a schermo diviso per 2 giocatori su tutte le piattaforme Xbox.”

Staten ci aggiorna anche su Forge, che è attualmente in programma per l’uscita della terza stagione. Secondo Staten, un numero limitato di giocatori sta ora testando l’editor di livelli, con beta pubblici previsti per “la fine dell’anno”. Al debutto, la seconda stagione includerà una nuova arena e mappe di Big Team Battle chiamate rispettivamente Catalyst e Breaker. La seconda stagione includerà due nuove modalità di gioco, Land Grab e Last Spartan Standing, che 343 caratterizza come una “modalità di eliminazione tutti contro tutti” oltre al tanto atteso ritorno di King of the Hill.

Halo Infinite è stato rilasciato a dicembre senza Forge o campagna co-op. 343 Industries prevedeva di rilasciare la campagna cooperativa nella seconda stagione, tuttavia la data di uscita è stata posticipata ulteriormente poiché gli sviluppatori hanno deciso di estendere la prima stagione fino a maggio.