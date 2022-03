WhatsApp: polizia al lavoro, la truffa ruba gli account in poco tempo

Secondo quanto riportato durante gli ultimi giorni, sarebbero in arrivo nuovi aggiornamenti per la celebre applicazione WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo si sta mettendo nella migliore posizione possibile per consentire a tutti di avere sicurezza massima.

Tutti i suoi aggiornamenti hanno infatti riportato grandi novità sotto questo punto di vista, proprio per evitare che le truffe potessero fare breccia all’interno del sistema. WhatsApp inoltre però sta attraversando un periodo abbastanza complicato soprattutto in queste settimane. Una nuova truffa infatti sarebbe stata in grado di portare via l’account alle persone, utilizzando la piattaforma desktop WhatsApp Web. Come riferisce la polizia di Stato infatti il tutto avverrebbe con i truffatori che riuscirebbero a farsi consegnare il codice segreto per l’accesso. Proprio per evitare tutto questo, la polizia ha diffuso il suo comunicato ufficiale.

WhatsApp: la polizia di Stato lancia un comunicato ufficiale per mettere in guardia gli utenti dall’ennesima truffa in corso

“Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online – è necessario inserire uncodice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica.

L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”.”