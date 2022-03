Una delle funzionalità più “essenziali” presenti su ogni telefono Android potrebbe essere migliorata in Android 13. La torcia. Siamo sicuri che ci sono stati momenti in cui la torcia del tuo smartphone ti ha salvato mentre eri al buio.

Hai mai acceso una torcia solo per scoprire che non forniva abbastanza luce? Dopotutto, nella maggior parte dei casi, queste luci fungono anche da flash LED per l’array della fotocamera posteriore. Sfortunatamente, la maggior parte dei telefoni Android non consente agli utenti di regolare la luminosità o la luminosità della torcia.

Android 13: l’aggiornamento introdurrà diverse novità

Secondo Esper, Android 13 rimuoverà l’impedimento introducendo due API in CameraManager. Il primo mostra il livello di luminosità attuale del flash LED sul retro di un telefono Android 13, mentre il secondo aumenta il livello di luminosità da “1” al massimo consentito dall’hardware. Gli utenti possono attualmente solo accendere e spegnere la torcia.

Questo sistema non sarà supportato da tutti i telefoni Android. Tuttavia, gli aggiornamenti implementati nell’anteprima per sviluppatori Android 13 di Pixel 6 Pro consentono alle due nuove API di alterare la luminosità della torcia del telefono. Tuttavia, spetterà a ciascun produttore di dispositivi apportare le modifiche necessarie ad Android per consentire ai telefoni con Android 13 di offrire controlli della luminosità. L’unica cosa di cui puoi essere certo è che Google approverà le modifiche necessarie ai dispositivi Pixel che verranno aggiornati ad Android 13 entro la fine dell’anno.

A tal proposito, Android 13 sarà compatibile con tutti i modelli Pixel a partire dalla serie Pixel 4 e successive. Quindi, supponendo che tutto vada come previsto, i possessori di telefoni Pixel 2019 e successivi avranno un maggiore controllo sulla loro torcia una volta rilasciato Android 13.

Inoltre, gli smartphone forniti con Android 13 preinstallato dovrebbero essere in grado di utilizzare le regolazioni della luminosità della torcia. La luminosità delle torce sui dispositivi Samsung Galaxy e Apple iPhone è già regolabile.