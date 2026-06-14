Resonance: A Plague Tale Legacy in preordine su Amazon al prezzo minimo

Resonance: A Plague Tale Legacy è già disponibile in preordine su Amazon Italia, sia per PS5 che per Xbox Series X, e lo si trova al prezzo più basso grazie al Risparmio Prenotazione. L’uscita è fissata per il 27 agosto 2026, quindi c’è ancora un po’ di tempo davanti, ma chi vuole assicurarsi la copia spendendo il meno possibile può muoversi fin da ora. Costo finale: 59,99 euro.

Il preordine su Amazon e come funziona il prezzo minimo

Dopo il trailer mostrato all’Xbox Games Showcase 2026, l’interesse intorno a questo titolo è cresciuto parecchio, e a giudicare dalle prime immagini si capisce perché. Il nuovo videogioco pubblicato da Focus Entertainment arriva con un comparto narrativo che promette di riprendere e ampliare l’atmosfera già apprezzata nei capitoli precedenti della serie.

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Chi decide di prenotarlo adesso ha un vantaggio concreto. Il meccanismo del Risparmio Prenotazione di Amazon garantisce che, qualora il prezzo dovesse scendere ulteriormente tra il momento dell’ordine e quello della spedizione, si pagherà comunque la cifra più bassa registrata in quel periodo. In pratica non c’è il rischio di spendere di più rispetto a chi compra all’ultimo: il sistema applica in automatico la tariffa più conveniente.

Le versioni disponibili al preordine sono quelle per PS5 e Xbox Series X, le due piattaforme su cui il gioco approderà al lancio. Entrambe le edizioni risultano proposte al prezzo minimo, il che rende il momento attuale piuttosto interessante per chi aveva già messo gli occhi su questa uscita.

Cosa aspettarsi da Resonance e dalla data d’uscita

La serie a cui appartiene questo nuovo capitolo si è costruita negli anni una reputazione solida grazie a un mix di racconto cupo, ambientazioni curate e un ritmo che alterna momenti di tensione a fasi più riflessive. Il pubblico che ha seguito i giochi precedenti sa bene cosa significhi immergersi in queste atmosfere, e l’attesa per Resonance: A Plague Tale Legacy riflette proprio questa affezione.

La data del 27 agosto 2026 colloca l’uscita verso la fine dell’estate, in un periodo dell’anno spesso scelto per i lanci di un certo peso. Manca ancora qualche mese, ma il preordine resta una delle vie più comode per non doversi preoccupare della disponibilità nel giorno del debutto, soprattutto quando si tratta di titoli particolarmente attesi.

Vale la pena ricordare che il Risparmio Prenotazione tutela l’acquirente per tutto il tempo che intercorre fino alla spedizione. Significa che, anche prenotando oggi, eventuali ribassi futuri verranno comunque riconosciuti senza alcuna azione da compiere. Una sicurezza in più per chi non ama tenere d’occhio i prezzi giorno dopo giorno e preferisce sistemare la questione in anticipo.