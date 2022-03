Un volantino Coop e Ipercoop davvero molto interessante, ha fatto capolino nella maggior parte dei negozi sparsi per il territorio nazionale, garantendo al consumatore finale un risparmio quasi unico nel proprio genere. La campagna promozionale convince con prezzi decisamente più bassi del normale, pronti a spingere il cliente all’acquisto effettivo.

Le migliori riduzioni sono attive, come anticipato, solo nei punti vendita, ciò però non vi impedisce di ricevere la garanzia della durata di 24 mesi, utile sopratutto per le riparazioni gratuite per i vari difetti di fabbrica, le versioni no brand degli smartphone (per aggiornamenti più tempestivi), oppure il pagamento rateizzato al superamento dei 199 euro di spesa.

Andate il prima possibile sul nostro canale Telegram ufficiale per essere sicuri di ricevere gratis i codici sconto Amazon e scoprire grandi offerte.

Coop e Ipercoop: offerte ed occasioni per tutti

La spesa da Coop e Ipercoop è indubbiamente ridotta all’osso su tantissimi prodotti, a patto che comunque l’utente sia effettivamente interessato all’acquisto di un modello che non costi più di 300 euro. La fascia media la fa da padrona nel volantino corrente, con alcuni ottimi modelli in promozione, come Realme C11 2021, Galaxy A12, Galaxy A52 o Realme 8i, solamente per citare i migliori.

L’intenzione delle aziende è difatti di avvicinarsi il più possibile al mondo di coloro che vogliono acquistare un nuovo smartphone, ma non sono disposti a spendere cifre particolarmente elevate. Il volantino lo potete visualizzare nel dettaglio direttamente a questo link, ma ricordate comunque che tutti gli smartphone sono commercializzati no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore.