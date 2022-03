Asteroide: dopo la Guerra arriva un meteorite per distruggere la Terra

In questa situazione di delirio ci mancava solo la minaccia di un asteroide in arrivo sulla Terra. Possiamo dirlo forte e chiaro, in due anni, non ci siamo fatti mancare proprio nulla. Dapprima l’avvio di quella che poi si è dimostrata una pandemia di 24 mesi, una guerra che potrebbe coinvolgere il mondo da un momento all’altro, e come se non bastasse, anche l’arrivo di un minaccioso corpo celeste. Il suo nome è 2001 CB21, ed ha un diametro di circa 1 chilometro.

Asteroide: parlano gli esperti in materia

Quando accadrà? L’asteroide 2001 CB21 “sfiorerà” la terra esattamente domani, 4 marzo 2022 alle 4.00 ora italiana. Il Virtual Telescope Project seguirà tutta la corsa dal vivo, online, poco prima dell’orario di sorvolo, previsto per le 03:00 UTC.

Secondo quanto detto dalla Nasa, un oggetto celeste con un diametro maggiore di 150 metri che si avvicina alla Terra a meno di 7,5 milioni di chilometri (19,5 volte la distanza dalla Luna) è piuttosto pericoloso. In questo caso però non vi è alcun pericolo in quanto la probabilità di impatto è molto bassa. Per farvi un esempio concreto, vi “spoileriamo” l’arrivo di un nuovo asteroide denominato 2022 AE1 a Luglio che però avrà zero impatto con il nostro pianeta. A dirlo non siamo noi, ma la Near-Earth Object Coordination Center dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).