Celly ClickTrackPro è un dispositivo per smartphone con sensore di movimento, perfetto per registrare video selfie o avviare dirette sui social. Che siate in streaming live su Facebook, Instagram o Twitch, Celly ClickTrackPro è un alleato efficace perché elimina lo sforzo di creare un treppiede improvvisato per telefono. Il sensore all’interno è in grado di riconoscere il volto della persona che lo utilizza e la testa del supporto ruota automaticamente con i vostri movimenti. Questo facilita di molto le vostre riprese, perchè vi consente appunto di tenere le mani libere durante la registrazione.

La clip per smartphone di è universale e si apre di circa 9 cm di larghezza, rendendola adatta a tutti i device mobile. La base è antiscivolo per garantire il massimo grip del dispositivo. Viene fornito con filettature universali e può essere montato su qualsiasi treppiede.

Design e dimensioni:

Celly ClickTrackPro è interamente realizzato in plastica nera e il design è abbastanza pulito e moderno, merito anche della striscia cromata. Il dispositivo è abbastanza compatto ed è facile da trasportare in giro:

Altezza: 19 cm

Larghezza: 4.5 cm

Lunghezza: 4.5 cm

Peso: 220 g

Cosa troverete nella scatola

ClickTrackPro viene fornito in una scatola che include la base, ClickTrackPro stesso e un cavo USB-A/USB-C. Il cavo è utile e piccolo, ovviamente potete usare qualsiasi cavo di questo tipo, purché compatibile. Una volta che la base è attaccata al tracker, può essere collegato per caricare la batteria. L’azienda dichiara un’autonomia di questo prodotto di circa 7 ore, un dato che dopo un paio di settimane di utilizzo vi possiamo confermare.

Abbiamo provato a posizionare smartphone di vari pesi e dimensioni senza riscontrare problemi. Il telefono può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente sulla clip e la sua inclinazione può essere regolata manualmente dalla parte posteriore del supporto per smartphone. La base è compatibile anche con qualsiasi tipo di treppiede professionale o amatoriale quando non è avvitato all’accessorio originale che trovate in confenzione.

Come funziona

Dopo aver posizionato il vostro smartphone, tenete premuto il pulsante di accensione per cinque secondi e ClickTrackPro eseguirà automaticamente il check-in delle impostazioni e subito dopo inizierà quindi a tracciare il vostro viso. L’utilizzo è davvero molto semplice, una volta acceso e avviato il monitoraggio, il tracker rileva i movimenti dell’utente in automatico, tutto quello che dovrete fare è solo avviare la registrazione sul vostro smartphone. Vi possiamo suggerire di fare delle prove per prendere confidenza con il ragionamento del sensore di movimento, prima di avviare una registrazione importante. Il prodotto cerca sempre di seguire il movimento del viso, ma a volte può essere ingannato dal movimento delle mani se gesticolate molto.

Il ClicktrackPro è in grado di ruotare di 360° per poter seguire qualsiasi vostro spostamento. Questo dispositivo è davvero versatile, dai concerti alle video conferenze o le live su Twitch, lo troverete molto utile. Ovviamente, bisogna fare attenzione alla sua fragilità, per quanto sia un dispositivo smart ed utile per qualsiasi ambiente, bisogna tenerlo pulito e protetto dalla polvere ed evitare assolutamente qualsiasi caduta accidentale. Piccolo difetto che abbiamo notato è che con l’uso prolungato potrebbe surriscaldarsi, quindi è necessario controllare la temperatura ogni tanto e spegnere il prodotto per evitare il rischio di danni.

Prezzo e conclusioni

ClickTrackPro è un accessorio divertente e facile da usare per tutte le età e in diverse situazioni. Lo potete trovare sul sito ufficiale di Celly al prezzo di 49,99 € che lo rende accessibile a chiunque voglia comunicare direttamente con i propri followers, videochiamare o creare contenuti video senza spendere una fortuna in accessori professionali tramite il proprio smartphone. Insomma, è un dispositivo davvero semplice da usare e molto comodo e divertente.